Последние новости

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11111111126 декабря в Альметьевске открывается выставка рыб "Подводный мир"

ЖИВАЯ АКУЛА, пираньи, скат, мурена и другие уникальные экзотические рыбы

с различных уголков нашей планеты. Спешите порадовать себя и своих

близких, окунитесь в мир экзотики и получите незабываемые впечатления!


Ждём Вас ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00

 

 

 

 

IMG 0860-11-12-16-06-14Мы впервые в Альметьевске! 
С 17-29 декабря в Трц "Панорама" , 1 этаж , бывший "Kari KIDS" пройдет выставка-продажа индийских товаров большого масштаба. 

В выставке-продаже примут участие компании из разных уголков Индии с разнообразнейшим ассортиментом товаров от пестрых кашмирских палантинов и платков до ароматных южноиндийских пряностей и натуральных кокосовых масел. 

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Понедельник, 09 Января 2017 17:09

"Мертвые души" в "Космосе"

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&quot;Мертвые души&quot; в &quot;Космосе&quot;
В Альметьевске в детском саду №45 «Космос» числились несуществующие воспитанники и сотрудники. Кроме того,  родители  отдавали плату за детсад лично заведующей учреждения. В Управлении образования…
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Понедельник, 09 Января 2017 17:06

Городская планерка. Вывоз снега, культурно-развлекательные мероприятия и борьба с преступностью

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Городская планерка. Вывоз снега, культурно-развлекательные мероприятия и борьба с преступностью
Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин провел первую встречу с активом района в 2017 году. Несмотря на то, что в первые дни января выпало около…
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Суббота, 31 Декабря 2016 10:11

Откройте, оперуполномоченный Дедушка Мороз!

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Откройте, оперуполномоченный Дедушка Мороз!
В Альметьевске проходит благотворительная  акция «Полицейский Дед Мороз», которая проходит ежегодно на протяжении 10 лет. Одними из первых, кого посетил полицейский Дед Мороз - это…
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Суббота, 31 Декабря 2016 10:00

Говорят, под Новый год, что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, всегда сбывается...

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Говорят, под Новый год, что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, всегда сбывается...
Эти строчки из стихотворения Сергея Михалкова знают многие дети и взрослые. В преддверии волшебного праздника случаются чудеса и сбываются мечты. Семилетняя Камила с детства верит…
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Суббота, 31 Декабря 2016 09:41

Поставили елку в селе Новотроицкое

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Поставили елку в селе Новотроицкое
Новогодние праздники в Новотроицком в этом году будут особенно веселыми. Все дело в том, что вот уже второй год центр села украшает  празднично наряженная елка.…
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Суббота, 31 Декабря 2016 09:24

Стартовал второй сезон уникального образовательного проекта «Дай5!»

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Стартовал второй сезон уникального образовательного проекта «Дай5!»
Официальный запуск второго сезона уникального образовательного проекта «Дай5!» состоялся накануне в Центре детско-юношеского творчества. Школьный онлайн-технопарк начал вовлекать в свои ряды новых инициативных агентов. Глава…
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Суббота, 31 Декабря 2016 09:21

ДТП с "Бураном"

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ДТП с &quot;Бураном&quot;
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на днях в Альметьевском районе. На железнодорожном пути «Круглое Поле - Бугульма» на участке перегона «Ватан-Миннибаево» водитель снегохода «Буран» двигался вдоль…
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Пятница, 30 Декабря 2016 15:28

Два часа открытого диалога с главой Альметьевского муниципального района. Не пропустите!

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Два часа открытого диалога с главой Альметьевского муниципального района. Не пропустите!
Два часа открытого диалога. В исполкоме города состоялась  пресс- конференция Главы Альметьевского Муниципального района  Айрата Хайруллина  с главными редакторами и  официальными представителями республиканских и городских…
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Пятница, 30 Декабря 2016 15:22

В новогодние каникулы альметьевцев ждет интересная развлекательная программа

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В новогодние каникулы альметьевцев ждет интересная развлекательная программа
3 января в 11.00 в парке «Шамсинур» пройдет театрализованная развлекательная программа для детей «Петушок к нам на Новый год пришел». В драмтеатре в 11.00 и…
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Пятница, 30 Декабря 2016 08:50

Земельный участок должен быть предоставлен

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Земельный участок должен быть предоставлен
Альметьевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, а также Палатой земельных и имущественных отношений прав граждан на предоставление…
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Пятница, 30 Декабря 2016 08:23

Фарит Гайфутдинов: Ничто в жизни не происходит просто так

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Фарит Гайфутдинов: Ничто в жизни не происходит просто так
  «Для достижения цели возможны все средства, если они не противоречат законам физики и законам Российской Федерации»   На днях юбилейную дату отметит руководитель корпоративного…
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Среда, 28 Декабря 2016 11:13

Остался без колес, или Осторожно: интернет-мошенники !

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Остался без колес, или Осторожно: интернет-мошенники !
Около 30 тысяч рублей лишился 27-летний житель Альметьевска в надежде приобрести автомобильные колеса на одном из сайтов бесплатных объявлений. Созвонившись с продавцом, доверчивый покупатель перевел…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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