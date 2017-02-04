Последние новости

Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров. Зона уверенного приема телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток Республики Татарстан. Количество зрителей канала составляет более 350 тысяч человек. Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть», «Время Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...

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