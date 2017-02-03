новости тк луч онлайн видео итоги недели тк луч видео онлайн город день за днем тк луч видео онлайн поколение татнефть тк луч видео онлайн ислам нуры тк луч видео онлайн жомга тк луч видео онлайн сельская жизнь sport time тк луч видео онлайн sport time тк луч видео онлайн
Последние новости
Подписаться на этот канал RSS
Пятница, 03 Февраля 2017 17:03

Микроавтобус улетел в кювет

Автор
Микроавтобус улетел в кювет
В Альметьевском районе два человека пострадали в результате съезда пассажирского автобуса в кювет, сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось 3 февраля…
Прочитано 12 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Пятница, 03 Февраля 2017 10:44

"Снежный фрэш" полезен для здоровья

Автор
&quot;Снежный фрэш&quot; полезен для здоровья
Медицинские работники города Альметьевска сменили белые халаты на спортивную форму,  а вместо фонендоскопов взяли в руки мячи и клюшки. Нет, они вовсе не поменяли профессию,…
Прочитано 17 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Пятница, 03 Февраля 2017 10:41

Открытие спортивного клуба "Лидер"

Автор
Открытие спортивного клуба &quot;Лидер&quot;
Радостное событие произошло в жизни детей проживающих в микрорайоне №3: при школе №24 начал свою работу школьный спортивный клуб  «Лидер». Это даст возможность детям свободное…
Прочитано 14 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Пятница, 03 Февраля 2017 07:53

Ремонт железнодорожного переезда в Заинске

Автор
Ремонт железнодорожного переезда в Заинске
3 февраля в Заинском районе Татарстана временно закрывается для движения транспорта автодорога Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Мирный. Об этом сообщает Министерство транспорта…
Прочитано 18 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 16:57

В центральной мечети прошла викторина о жизни и деятельности Ризы Фахреддина

Автор
В центральной мечети прошла викторина о жизни и деятельности Ризы Фахреддина
28 января в центральной мечети Альметьевска прошел открытый урок и викторина, приуроченные к 158-летию со дня рождения известного богослова, ученого, журналиста и просветителя Ризаэддина Фахреддина.…
Прочитано 27 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 16:49

Для регистрации на Open Innovations Startup Tour 2017 необходимо зарегестрироваться на сайте

Автор
Для регистрации на Open Innovations Startup Tour 2017 необходимо зарегестрироваться на сайте
На Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации 2016» объявлено, что, по итогам голосования на звание стартап-столицы России 2017, победителем стал город Альметьевск, набравший больше…
Прочитано 27 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 16:33

В Альметьевске состоялся семинар по внесению изменений в генеральный план города

Автор
В Альметьевске состоялся семинар по внесению изменений в генеральный план города
Целью мероприятия стала организация диалога между жителями города и проектировщиками для совместного принятия решения по развитию городской среды. В работе семинара приняли участие жители города,…
Прочитано 30 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 13:54

"Бобрята"- самые веселые квнщики

Автор
&quot;Бобрята&quot;- самые веселые квнщики
29 января  команда КВН «Бобрята», которой руководит педагог дополнительного образования Оксана Боброва (ЦДЮТ) в очередной раз доказала,  что самые веселые и находчивые ребята живут в…
Прочитано 24 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 13:49

Спортивные танцоры из ЦДЮТ успешно выступили на всероссийском турнире

Автор
Спортивные танцоры из ЦДЮТ успешно выступили на всероссийском турнире
Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Грация» Центра детско-юношеского творчества г.Альметьевска  приняли участие во  всероссийском турнире по танцевальному спорту, который состоялся  в г. Бузулуке. Подопечные педагога  дополнительного образования…
Прочитано 21 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 11:38

В Альметьевске отмечен подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Автор
В Альметьевске отмечен подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
В  Татарстане отмечен подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. О сложившейся ситуации говорили в Кабинете Министров Республики Татарстан на брифинге в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными…
Прочитано 23 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Четверг, 02 Февраля 2017 11:34

Как идет ремонт детской поликлиники?

Автор
Как идет ремонт детской поликлиники?
Альметьевская детская больница в скором времени изменится до неузнаваемости, во всяком случае, так говорят чиновники. На капитальный ремонт здания из республиканского бюджета выделяется 100 миллионов…
Прочитано 37 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Среда, 01 Февраля 2017 22:32

11 февраля все на "Лыжню России"

Автор
11 февраля все на &quot;Лыжню России&quot;
11 февраля на городском ипподроме Альметьевска в 11.00 часов состоится торжественное открытие забега  «Лыжня Татарстана – 2017». В нем примут участие сотрудники предприятий, организаций и…
Прочитано 24 раз
Опубликовано в Последние новости
Подробнее ...
Страница 1 из 397
﻿
Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
26987 Hits 5 Ratings

Главное меню

Мы Вконтакте

Баннер
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Муз.сувенир Джалиль

Бегущая строка

﻿
425 Просмотров 0 Рейтинг
305 Просмотров 0 Рейтинг
275 Просмотров 0 Рейтинг
322 Просмотров 0 Рейтинг
297 Просмотров 0 Рейтинг
285 Просмотров 0 Рейтинг
292 Просмотров 0 Рейтинг
303 Просмотров 0 Рейтинг

Карта сайта

Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

 

Официальный сайт г.Альметьевск



Перейти на сайт>>

 

 

Газета "Знамя Труда"



Перейти на сайт>>

 

 

Татар-Информ



Перейти на сайт>>

 

 

Газета «Әлмәт таңнары»



Перейти на сайт>>

 

Последние новости

﻿
12 Просмотров 0 Рейтинг
17 Просмотров 0 Рейтинг
14 Просмотров 0 Рейтинг
24 Просмотров 0 Рейтинг

Популярные новости

﻿