Последние новости

26 декабря в Альметьевске открывается выставка рыб "Подводный мир"



ЖИВАЯ АКУЛА, пираньи, скат, мурена и другие уникальные экзотические рыбы

с различных уголков нашей планеты. Спешите порадовать себя и своих

близких, окунитесь в мир экзотики и получите незабываемые впечатления!



Ждём Вас ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00

Мы впервые в Альметьевске!

С 17-29 декабря в Трц "Панорама" , 1 этаж , бывший "Kari KIDS" пройдет выставка-продажа индийских товаров большого масштаба.

В выставке-продаже примут участие компании из разных уголков Индии с разнообразнейшим ассортиментом товаров от пестрых кашмирских палантинов и платков до ароматных южноиндийских пряностей и натуральных кокосовых масел.