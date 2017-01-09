Последние новости

26 декабря в Альметьевске открывается выставка рыб "Подводный мир"
ЖИВАЯ АКУЛА, пираньи, скат, мурена и другие уникальные экзотические рыбы
с различных уголков нашей планеты. Спешите порадовать себя и своих
близких, окунитесь в мир экзотики и получите незабываемые впечатления!
Ждём Вас ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00
Мы впервые в Альметьевске!
С 17-29 декабря в Трц "Панорама" , 1 этаж , бывший "Kari KIDS" пройдет выставка-продажа индийских товаров большого масштаба.
В выставке-продаже примут участие компании из разных уголков Индии с разнообразнейшим ассортиментом товаров от пестрых кашмирских палантинов и платков до ароматных южноиндийских пряностей и натуральных кокосовых масел.
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