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Последние новости
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Среда, 01 Февраля 2017 22:32

11 февраля все на "Лыжню России"

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11 февраля все на &quot;Лыжню России&quot;
11 февраля на городском ипподроме Альметьевска в 11.00 часов состоится торжественное открытие забега  «Лыжня Татарстана – 2017». В нем примут участие сотрудники предприятий, организаций и…
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Среда, 01 Февраля 2017 22:25

Изменения в сетке телевещания в связи с хоккейным матчем

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Изменения в сетке телевещания в связи с хоккейным матчем
2 февраля альметьевский «Нефтяник» принимает у себя  хоккейную команду «Молот- Прикамье» из города Пермь. Все болельщики приглашаются во дворец спорта «Юбилейный», посмотреть захватывающую игру. Матч…
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Среда, 01 Февраля 2017 13:25

Альметьевский суд вынес приговор супругам-наркоторговцам

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Альметьевский суд вынес приговор супругам-наркоторговцам
В Альметьевске перед судом предстали гражданские супруги из Лениногорска. Криминальная парочка занималась сбытом наркотиков на территории нефтеграда. Установлено, мужчина и женщина делали «закладки» в местах,…
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Среда, 01 Февраля 2017 10:31

В Альметьевске на карантин закрыли школу №16

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В Альметьевске на карантин закрыли школу №16
В других  учебных заведениях города усилен дезинфекционный контроль. Детей с начальными признаками заболевания ОРВИ и гриппа отправляют домой. Ученики начальных классов могут остаться дома, если…
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Вторник, 31 Января 2017 16:26

Конкурс юных музыкантов

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Конкурс юных музыкантов
В Альметьевском музыкальном колледже им. Фарида Яруллина прошел республиканский конкурс юных музыкантов. В нем приняли участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств г. Альметьевска…
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Вторник, 31 Января 2017 16:10

Овцеводство начали развивать на территории Новоникольского сельского поселения

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Овцеводство начали развивать на территории Новоникольского сельского поселения
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Вторник, 31 Января 2017 15:51

"Зеленый фитнес"- каждое воскресенье!

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&quot;Зеленый фитнес&quot;- каждое воскресенье!
Международный день без интернета отметили альметьевцы.  В современном мире человеку сложно представить свою жизнь без всемирной паутины, но можно. В этом убедились участники проекта «Зеленый…
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Вторник, 31 Января 2017 15:38

В Верхнем Акташе на пожертвования прихожан восстановят храм

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В Верхнем Акташе на пожертвования прихожан восстановят храм
Как сообщает «Татар-информ»,  в селе Верхний Акташ Альметьевского района началось восстановление храма в честь святителя Николая Чудотворца. Средства на восстановление пожертвовали прихожане. Однопрестольный каменный храм…
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Вторник, 31 Января 2017 15:34

Управление образования Альметьевска приглашает родителей выпускников присоединиться к акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

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Управление образования Альметьевска приглашает родителей выпускников присоединиться к акции «День сдачи ЕГЭ родителями»
Конечно, больше всего за выпускников волнуются их родители. Управление образования Альметьевска приглашает родителей выпускников текущего года присоединиться к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», где…
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Вторник, 31 Января 2017 15:18

Времени уже нет. Пора делать выбор предметов по ЕГЭ

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Времени уже нет. Пора делать выбор предметов по ЕГЭ
Всего один день остался у выпускников школ на то, чтобы окончательно определиться с выбором предметов для сдачи единого государственного экзамена.   Обязательными остаются русский язык и…
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Вторник, 31 Января 2017 15:14

В Альметьевске перед судом предстанет подозреваемый в хранении и продаже нелегального алкоголя

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В Альметьевске перед судом предстанет подозреваемый в хранении и продаже нелегального алкоголя
В Альметьевске перед судом предстанет 18-летний парень, который  подозревается в хранении и продаже нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ. 11 ноября 2016 года…
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Понедельник, 30 Января 2017 20:57

В клумбах будет чернозем, а в песочницах песок

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В клумбах будет чернозем, а в песочницах песок
Глава района АМР Айрат Хайруллин дал поручения  соответствующим  службам города собрать заявки со всех  территориально-общественных советов, куда  в летнее время необходимо будет завезти чернозем и …
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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Муз.сувенир Джалиль

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