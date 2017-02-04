Последние новости

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Суббота, 04 Февраля 2017 16:31

Депутат рассказал студентам о борьбе с коррупцией

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Депутат рассказал студентам о борьбе с коррупцией
Для победы над коррупцией недостаточно просто наказывать взяточников. Важнейшей задачей является антикоррупционное просвещение. Сегодня в молодежном центре перед альметьевскими студентами выступил депутат Государственной Думы РФ…
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Суббота, 04 Февраля 2017 16:20

Стартовал прием заявлений в первые классы

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Стартовал прием заявлений в первые классы
1 февраля стартовал прием заявлений в первые классы. В новом учебном году в нашем городе и районе в школу пойдут две тысячи семьсот первоклашек, при…
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Суббота, 04 Февраля 2017 16:13

Ремонт в детской музыкальной школе №1

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Ремонт в детской музыкальной школе №1
Одна из старейших альметьевских школ дополнительного образования  испытывает трудности уже довольно продолжительное время. Речь идет о детской музыкальной школе № 1 имени Раиса Нагимова.  Она…
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Суббота, 04 Февраля 2017 16:10

Консультация по правам детей

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Консультация по правам детей
На территории Альметьевского муниципального района ежемесячно в третьей декаде месяца запланировано проведение приема в консультативной форме, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи детям, по вопросам…
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Пятница, 03 Февраля 2017 17:03

Микроавтобус улетел в кювет

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Микроавтобус улетел в кювет
В Альметьевском районе два человека пострадали в результате съезда пассажирского автобуса в кювет, сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось 3 февраля…
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Пятница, 03 Февраля 2017 10:44

"Снежный фрэш" полезен для здоровья

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&quot;Снежный фрэш&quot; полезен для здоровья
Медицинские работники города Альметьевска сменили белые халаты на спортивную форму,  а вместо фонендоскопов взяли в руки мячи и клюшки. Нет, они вовсе не поменяли профессию,…
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Пятница, 03 Февраля 2017 10:41

Открытие спортивного клуба "Лидер"

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Открытие спортивного клуба &quot;Лидер&quot;
Радостное событие произошло в жизни детей проживающих в микрорайоне №3: при школе №24 начал свою работу школьный спортивный клуб  «Лидер». Это даст возможность детям свободное…
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Пятница, 03 Февраля 2017 07:53

Ремонт железнодорожного переезда в Заинске

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Ремонт железнодорожного переезда в Заинске
3 февраля в Заинском районе Татарстана временно закрывается для движения транспорта автодорога Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Мирный. Об этом сообщает Министерство транспорта…
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Четверг, 02 Февраля 2017 16:57

В центральной мечети прошла викторина о жизни и деятельности Ризы Фахреддина

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В центральной мечети прошла викторина о жизни и деятельности Ризы Фахреддина
28 января в центральной мечети Альметьевска прошел открытый урок и викторина, приуроченные к 158-летию со дня рождения известного богослова, ученого, журналиста и просветителя Ризаэддина Фахреддина.…
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Четверг, 02 Февраля 2017 16:49

Для регистрации на Open Innovations Startup Tour 2017 необходимо зарегестрироваться на сайте

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Для регистрации на Open Innovations Startup Tour 2017 необходимо зарегестрироваться на сайте
На Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации 2016» объявлено, что, по итогам голосования на звание стартап-столицы России 2017, победителем стал город Альметьевск, набравший больше…
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Четверг, 02 Февраля 2017 16:33

В Альметьевске состоялся семинар по внесению изменений в генеральный план города

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В Альметьевске состоялся семинар по внесению изменений в генеральный план города
Целью мероприятия стала организация диалога между жителями города и проектировщиками для совместного принятия решения по развитию городской среды. В работе семинара приняли участие жители города,…
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Четверг, 02 Февраля 2017 13:54

"Бобрята"- самые веселые квнщики

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&quot;Бобрята&quot;- самые веселые квнщики
29 января  команда КВН «Бобрята», которой руководит педагог дополнительного образования Оксана Боброва (ЦДЮТ) в очередной раз доказала,  что самые веселые и находчивые ребята живут в…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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