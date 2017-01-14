Последние новости

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11111111126 декабря в Альметьевске открывается выставка рыб "Подводный мир"

ЖИВАЯ АКУЛА, пираньи, скат, мурена и другие уникальные экзотические рыбы

с различных уголков нашей планеты. Спешите порадовать себя и своих

близких, окунитесь в мир экзотики и получите незабываемые впечатления!


Ждём Вас ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00

 

 

 

 

IMG 0860-11-12-16-06-14Мы впервые в Альметьевске! 
С 17-29 декабря в Трц "Панорама" , 1 этаж , бывший "Kari KIDS" пройдет выставка-продажа индийских товаров большого масштаба. 

В выставке-продаже примут участие компании из разных уголков Индии с разнообразнейшим ассортиментом товаров от пестрых кашмирских палантинов и платков до ароматных южноиндийских пряностей и натуральных кокосовых масел. 

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Суббота, 14 Января 2017 10:17

Жители республики и нефтяной столицы хорошо и без проишествий отдохнули во время новогодних прадников

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Жители республики и нефтяной столицы хорошо и без проишествий отдохнули во время новогодних прадников
В период новогодних праздников и зимних школьных каникул на различных площадках Татарстана состоялось 180 спортивно-оздоровительных мероприятий. К спорту и здоровому образу жизни приобщились более 80…
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Суббота, 14 Января 2017 10:10

Республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту

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Республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту
В Альметьевске  в манеже учебно-методического центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное открытие  XXVIIIзимних республиканских соревнований по пожарно-прикладному спорту. Соревнования по пожарно-прикладному…
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Суббота, 14 Января 2017 09:48

У жителей Альметьевска появилась новая возможность сообщать о нарушениях природоохранной деятельности

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У жителей Альметьевска появилась новая возможность сообщать о нарушениях природоохранной деятельности
У жителей Альметьевска появилась возможность оперативно сообщать о нарушениях природоохранного законодательства. В республиканской общественной экологической приемной появился новый канал связи. В Год экологии и общественных…
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Суббота, 14 Января 2017 09:21

Борьба со снегом в городе идет с переменным успехом

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Борьба со снегом в городе идет с переменным успехом
Управляющие компании не прекращают борьбу с последствиями снегопада - в городе трудятся десятки бригад. Тяжелая техника работает днем и ночью, но даже такие меры не…
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Четверг, 12 Января 2017 08:50

Если встретишь трезвым Новый год, так его и проведешь

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Если встретишь трезвым Новый год, так его и проведешь
Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. В начале января у Молодежного центра города собрались волонтеры «Трезвого Альметьевска». Их инициативу поддержали моржи…
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Четверг, 12 Января 2017 08:48

"Технорама" вас ждет !

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&quot;Технорама&quot; вас ждет !
В 1969 году швейцарский фонд Technorama решил представить экспозицию в виде выставки с целью популяризации  науки и техники. Эта выставка была показана в 1982 году…
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Четверг, 12 Января 2017 08:46

Боевому ветерану исполнилось 90 лет

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Боевому ветерану исполнилось 90 лет
Участник Великой Отечественной войны Нигмат Мифтахович Гимазетдинов отметил своё 90-летие.Поздравить юбиляра в Кама-Исмагилово, родное село долгожителя, приехали родственники и почётные гости. В честь 90-летия Нигмату…
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Среда, 11 Января 2017 16:51

Работы по уборке снега продолжаются

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Работы по уборке снега продолжаются
В связи с погодными условиями в январские каникулы Альметьевск, как и другие города республики, завалило снегом. Результат обильного снегопада принес неудобства гражданам, а особенно автовладельцам.…
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Среда, 11 Января 2017 16:39

Видеоконференция под руководством президента РТ

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Видеоконференция под руководством президента РТ
Реализуются ли республиканские программы строительства жилья? Что с объектами социального назначения? Вопросы республиканского масштаба обсудили на днях в Доме Правительства. Совещание прошло в режиме видеоконференции…
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Среда, 11 Января 2017 16:31

Смертельное ДТП с возгоранием автомобиля

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Смертельное ДТП с возгоранием автомобиля
В Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб житель Альметьевска, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Трагедия случилась на 1297-м км автодороги Самара…
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Среда, 11 Января 2017 16:28

В ПАО "Татнефть" подвели итоги 2016 года

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В ПАО &quot;Татнефть&quot; подвели итоги 2016 года
В ПАО  «Татнефть» подвели итоги работы за 12 месяцев прошедшего года. Всего добыто свыше двадцати восьми с половиной миллионов тонн нефти. По новому бурению построено…
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Среда, 11 Января 2017 11:44

Полиция задержала в Альметьевске сообщившую о бомбе школьницу

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Полиция задержала в Альметьевске сообщившую о бомбе школьницу
Полицейские в Альметьевске задержали 15-летнюю девушку, которая оповестила о заложенной в школе бомбе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Накануне, днем на единый номер…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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