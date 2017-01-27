Последние новости

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Пятница, 27 Января 2017 14:47

В Альметевске арестован мужчина за вымогательство интимных фотографий у 11-летней девочки

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В Альметевске арестован мужчина за вымогательство интимных фотографий у 11-летней девочки
32-летний житель Альметьевска  обвиняется по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Об этом сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ…
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Пятница, 27 Января 2017 14:27

День студента отпраздновали в Альметьевске

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День студента отпраздновали в Альметьевске
В Альметьевске отпраздновали Татьянин день. Студенты и любители активного отдыха собрались на площади Нефтяников. История этого праздника начинается в 1755 году после подписания императрицей Елизаветой…
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Пятница, 27 Января 2017 14:21

"Страна поющего соловья" отмечает свой 20-летний юбилей

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&quot;Страна поющего соловья&quot; отмечает свой 20-летний юбилей
В нефтяном регионе стартовал очередной сезон фестиваля детского творчества «Страна поющего соловья», проводимого фондом духовного возрождения «Рухият» компании «Татнефть».  В этом году фестивалю исполняется 20…
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Пятница, 27 Января 2017 14:03

Скоро альметьевцы смогут питаться свежей осетриной

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Скоро альметьевцы смогут питаться свежей осетриной
В скором времени альметьевцы смогут  питаться свежей, а главное экологически чистой рыбой, выращенной на родной земле.  Это станет возможным благодаря открытию уникальной фермы по выращиванию…
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Пятница, 27 Января 2017 13:59

Продолжаются отчетные собрания в территориально-общественных советах города

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Продолжаются отчетные собрания в территориально-общественных советах города
Территориально-общественные советы продолжают информировать граждан о проведенной работе в 2016 году. Очередное собрание прошло с участием главы района Айрата Хайруллина в ТОС-7 Д. На собрании…
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Пятница, 27 Января 2017 10:02

В "Татнефти" состоялась ежегодная конференция трудового коллектива

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В &quot;Татнефти&quot; состоялась ежегодная конференция трудового коллектива
В ПАО «Татнефть» состоялась ежегодная конференция трудового коллектива. В мероприятии приняли участие генеральный директор Компании Наиль Маганов, помощник Президента РТ Ринат Сабиров, председатель профсоюзного комитета…
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Пятница, 27 Января 2017 09:54

В УК "Система-Сервис" подвели итоги производственной деятельности за 2016 год

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В УК &quot;Система-Сервис&quot; подвели итоги производственной деятельности за 2016 год
Итоги деятельности  за 2016-й год подвели работники коллектива Управляющей Компании «Система-Сервис». Прошлый год для предприятия выдался юбилейным- исполнилось 40 лет со дня его образования. Коллектив…
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Пятница, 27 Января 2017 09:30

В центре занятости г. Альметьевска готовы помочь всем нуждающимся в трудоустройстве

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В центре занятости г. Альметьевска готовы помочь всем нуждающимся в трудоустройстве
Центр занятости населения г. Альметьевска организовал и провел два мероприятия - день открытых дверей для работодателей и ярмарку вакансий для жителей района. Здесь был представлен…
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Пятница, 27 Января 2017 09:05

До 1 февраля выпускники должны определиться с выбором предметов

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До 1 февраля выпускники должны определиться с выбором предметов
До 1 февраля выпускники школ должны определиться с выбором предметов для сдачи единого государственного экзамена. После чего уже нельзя будет изменить свой выбор. Всего в…
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Пятница, 27 Января 2017 08:26

Пропускают ли альметьевские водители скорую помощь?

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Пропускают ли альметьевские водители скорую помощь?
Недавно в России большой резонанс вызвала серия дорожно-транспортных происшествий с участием оперативных служб, в частности машин скорой помощи.   Для предотвращения подобных ситуаций в Альметьевске сегодня…
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Четверг, 26 Января 2017 16:55

"Зеленый фитнес"- круглый год !

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&quot;Зеленый фитнес&quot;- круглый год !
Всесезонный проект «Зеленый фитнес» продолжает свою работу в Альметьевске. Каждое воскресенье на трех площадках города жителей и гостей города ждут актуальные фитнес-направления от лучших инструкторов…
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Четверг, 26 Января 2017 16:44

Конкурс чтецов Корана

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Конкурс чтецов Корана
В центральной мечети г.Альметьевска им. Ризаэддина Фахреддина состоялся отборочный тур на региональный конкурс чтецов Корана. Участники конкурса должны были иметь местную прописку, владеть татарским языком…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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