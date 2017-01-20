Последние новости

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11111111126 декабря в Альметьевске открывается выставка рыб "Подводный мир"

ЖИВАЯ АКУЛА, пираньи, скат, мурена и другие уникальные экзотические рыбы

с различных уголков нашей планеты. Спешите порадовать себя и своих

близких, окунитесь в мир экзотики и получите незабываемые впечатления!


Ждём Вас ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00

 

 

 

 

IMG 0860-11-12-16-06-14Мы впервые в Альметьевске! 
С 17-29 декабря в Трц "Панорама" , 1 этаж , бывший "Kari KIDS" пройдет выставка-продажа индийских товаров большого масштаба. 

В выставке-продаже примут участие компании из разных уголков Индии с разнообразнейшим ассортиментом товаров от пестрых кашмирских палантинов и платков до ароматных южноиндийских пряностей и натуральных кокосовых масел. 

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Пятница, 20 Января 2017 17:02

Правила ПДД нужно знать с юных лет

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Правила ПДД нужно знать с юных лет
Правила дорожного движения дети должны знать с малых лет. От этих знаний - зависит их безопасность. В Альметьевске ежегодно проводится городские соревнования  «На приз Деда…
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Пятница, 20 Января 2017 16:16

Поддержим сайт Альметьевского муниципального района !

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Поддержим сайт Альметьевского муниципального района !
Официальный сайт Альметьевского муниципального района принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Альметьевцы могут поддержать свой район и проголосовать за сайт almetyevsk.tatar.ru. Для того…
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Пятница, 20 Января 2017 16:13

Сельчане уже готовятся к посевной

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Сельчане уже готовятся к посевной
В хозяйствах Татарстана готовят технику к посевной кампании. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия республики под урожай 2017 года посеяно почти 600 тысяч гектаров …
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Пятница, 20 Января 2017 16:04

Объявлен конкурс чтецов Корана

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Объявлен конкурс чтецов Корана
В центральной мечети Альметьевска состоится отборочный тур на региональный конкурс чтецов Корана. К участию приглашаются лица мужского пола независимо от возраста, знающие наизусть 28, 29,…
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Пятница, 20 Января 2017 15:58

Отметили праздник Крещения Господня

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Отметили праздник Крещения Господня
Альметьевцы отметили праздник Крещения Господня. Божественные литургии проходили на роднике «Святой ключ» в селе Ямаши и на городском озере. Желающие могли набрать крещенской воды и…
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Пятница, 20 Января 2017 15:26

Новая выставка в картинной галерее

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Новая выставка в картинной галерее
Любители живописи в очередной раз собрались в альметьевской картинной галерее. Здесь состоялось открытие выставки «Возвращение в Булгар» и был организован мастер-класс «Исторический натюрморт». «Возвращение в…
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Пятница, 20 Января 2017 15:09

Уроки истории нужно помнить

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Уроки истории нужно помнить
Прошло более 70 лет с тех пор, как международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба - правящего режима,…
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Пятница, 20 Января 2017 15:03

В аэропорту Бегишево встретили команду «КАМАЗ-Мастер»

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В аэропорту Бегишево встретили команду «КАМАЗ-Мастер»
В ночь на 18 января в аэропорту «Бегишево» руководители челнинского автогиганта, болельщики команды «КАМАЗ-Мастер», а также большая делегация из Альметьевска встречали победителей и призеров ралли…
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Среда, 18 Января 2017 11:53

В Альметьевском районе места для крещенских купаний готовы

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В Альметьевском районе места для крещенских купаний готовы
В Татарстане в ночь с 18 на 19 января для крещенских купаний организуют 122 места. Из них 2 будут в Альметьевске. Все они будут осмотрены…
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Среда, 18 Января 2017 11:39

Грели ноги возле Вечного огня

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Грели ноги возле Вечного огня
В Альметьевске правоохранители возбудили дело в отношении 27-летнего Горелого И., который грел ноги около Вечного огня. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Напомним, 19 декабря…
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Среда, 18 Января 2017 11:23

Глава АМР посетил школу особенных детей

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Глава АМР посетил школу особенных детей
Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин посетил коррекционную школу №19. Его сопровождали начальник управления образования Дмитрий Садетдинов и директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров. Экскурсию по…
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Среда, 18 Января 2017 11:09

В больнице скончался 25-летний житель Альметьевска, избитый в новогоднюю ночь

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В больнице скончался 25-летний житель Альметьевска, избитый в новогоднюю ночь
В Альметьевске скончался 25-летний Ильдар К., которого жестоко избили в новогоднюю ночь в Альметьевске из-за того, что он якобы, по мнению нападавших, был похож на…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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