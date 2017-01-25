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Последние новости
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Среда, 25 Января 2017 15:40

Благополучный территориально-общественный совет №7а

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Благополучный территориально-общественный совет №7а
В Альметьевске продолжаются отчетные собрания территориально-общественных советов. О проделанной работе отчитались в ТОС №7а. В этом территориально-общественном совете  работа с населением организована по принципу «Каждому…
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Среда, 25 Января 2017 11:39

Альметьевск одними из первых в РФ получили сертификат безопасности ООН

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Альметьевск одними из первых в РФ получили сертификат безопасности ООН
Первые семь российских городов получили сертификаты участников программы ООН по защищенности от возможных природных и техногенных катастроф, в их число вошли Казань, Альметьевск и Набережные…
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Среда, 25 Января 2017 11:30

Звенит капель - растут таланты

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Звенит капель - растут таланты
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Среда, 25 Января 2017 11:10

Семинар для налоговиков

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Семинар для налоговиков
В межрайонной налоговой инспекции г. Альметьевска прошел семинар, посвященный изменениям налогового законодательства, вступившим в силу с 1 января 2017 года. В его работе приняли участие…
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Среда, 25 Января 2017 10:40

В подвале болото, а в батареях тепла нет

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В подвале болото, а в батареях тепла нет
Жильцы дома № 5 по улице Больничной г. Альметьевска бьют тревогу. С наступлением отопительного сезона их подвал стал превращаться в болото. Всему виной изношенная система…
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Среда, 25 Января 2017 10:36

Малому бизнесу выделят миллион рублей

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Малому бизнесу выделят миллион рублей
23 января стартовал пятый юбилейный конкурс видеороликов «Я Бизнесмен». Общий призовой фонд в этом году составляет 1 000 000 рублей. Победителям достанется 500, 200 или 100 тысяч…
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Вторник, 24 Января 2017 23:02

День открытых дверей в Альметьевском центре занятости

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День открытых дверей в Альметьевском центре занятости
25 января, в Альметьевском центре занятости населения состоится день открытых дверей «Ярмарка государственных услуг». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. Кроме того, будет организована встреча…
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Вторник, 24 Января 2017 22:52

«ТаграС-РемСервис»: многолетний опыт и качество

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«ТаграС-РемСервис»: многолетний опыт и качество
«ТаграС-РемСервис» - одно из крупнейших производственных предприятий города, которое сопровождает все этапы жизнедеятельности скважины, предоставляя услуги по текущему и капитальному ремонту скважин, гидроразрыву пласта, повышению…
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Вторник, 24 Января 2017 22:41

Совещание с районным активом

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Совещание с районным активом
Сначала были подведены итоги прошедшей недели.  С докладом о деятельности контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района по контролю за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств и…
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Вторник, 24 Января 2017 22:33

«ТАНЕКО» получила премию Правительства РФ в области качества

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«ТАНЕКО» получила премию Правительства РФ в области качества
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Правительства России в области качества. Диплом из рук Премьер-министра Дмитрия Медведева получили генеральный директор Компании «Татнефть» Наиль Маганов…
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Пятница, 20 Января 2017 17:02

Правила ПДД нужно знать с юных лет

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Правила ПДД нужно знать с юных лет
Правила дорожного движения дети должны знать с малых лет. От этих знаний - зависит их безопасность. В Альметьевске ежегодно проводится городские соревнования  «На приз Деда…
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Пятница, 20 Января 2017 16:16

Поддержим сайт Альметьевского муниципального района !

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Поддержим сайт Альметьевского муниципального района !
Официальный сайт Альметьевского муниципального района принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Альметьевцы могут поддержать свой район и проголосовать за сайт almetyevsk.tatar.ru. Для того…
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Телекомпании «Луч» - 25 лет! За годы существования компания заслужила любовь и уважение зрителей, хорошую деловую репутацию у коллег и партнеров.  Зона уверенного приема  телевизионного сигнала ТК «Луч» – юго-восток  Республики Татарстан. Количество  зрителей канала  составляет более 350 тысяч человек.  Сетевым партнером является «ТВЦ» (г. Москва). Ведется ежедневное вещание с утренними и вечерними блоками собственных передач, в числе которых программы «Новости», «Прогноз Погоды», «Город день за днем», «Поколение Татнефть»,  «Время  Татнефти», программа поздравлений «Музыкальный сувенир», «Ислам Нуры», «Спорт-тайм», «Право на порядок» и т.д. Новостная информация публикуются на интернет-сайте телеканала, с возможностью просмотра сюжетов с последними событиями в режиме онлайн. Телекомпании «Луч» сотрудничает на протяжении многих лет с компаниями и организациями Республики Татарстан и России ...
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